إلغاء عقوبة أستاذة جامعية حرمت طالبًا من الامتحان

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، بإلغاء معاقبة أستاذة جامعية بكلية تربية رياضية بعقوبة التنبيه، في منع أحد طلابها بالفرقة الرابعة من أداء الامتحان، لبطلان التحقيق المُجري معها.صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.وثبت للمحكمة أن الطاعنة تشغل وظيفة مدرس بكلية التربية الرياضية بإحدى الجامعات، ونسبت إليها مخالفة تمثلت في أنها بوصفها أحد أعضاء هيئة التدريس وأحد أعضاء اللجنة المشكلة لامتحان أحد طلاب الفرقة الرابعة، امتنعت عمدًا عن امتحان أحد طلاب هذه الفرقة عام 2018، وبعد التحقيق معها بمعرفة أستاذ متفرغ صدر قرار بمجازاتها بعقوبة التنبيه.ورأت المحكمة أن التحقيق الذي استند إليه مجازاتها قد وقع باطلا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم بطلان قرار الجزاء عنها.