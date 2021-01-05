إلغاء عقوبة أستاذة جامعية حرمت طالبًا من الامتحان
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:16 م
عماد سليمانطباعة
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، بإلغاء معاقبة أستاذة جامعية بكلية تربية رياضية بعقوبة التنبيه، في منع أحد طلابها بالفرقة الرابعة من أداء الامتحان، لبطلان التحقيق المُجري معها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت للمحكمة أن الطاعنة تشغل وظيفة مدرس بكلية التربية الرياضية بإحدى الجامعات، ونسبت إليها مخالفة تمثلت في أنها بوصفها أحد أعضاء هيئة التدريس وأحد أعضاء اللجنة المشكلة لامتحان أحد طلاب الفرقة الرابعة، امتنعت عمدًا عن امتحان أحد طلاب هذه الفرقة عام 2018، وبعد التحقيق معها بمعرفة أستاذ متفرغ صدر قرار بمجازاتها بعقوبة التنبيه.
ورأت المحكمة أن التحقيق الذي استند إليه مجازاتها قد وقع باطلا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم بطلان قرار الجزاء عنها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت للمحكمة أن الطاعنة تشغل وظيفة مدرس بكلية التربية الرياضية بإحدى الجامعات، ونسبت إليها مخالفة تمثلت في أنها بوصفها أحد أعضاء هيئة التدريس وأحد أعضاء اللجنة المشكلة لامتحان أحد طلاب الفرقة الرابعة، امتنعت عمدًا عن امتحان أحد طلاب هذه الفرقة عام 2018، وبعد التحقيق معها بمعرفة أستاذ متفرغ صدر قرار بمجازاتها بعقوبة التنبيه.
ورأت المحكمة أن التحقيق الذي استند إليه مجازاتها قد وقع باطلا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم بطلان قرار الجزاء عنها.