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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تسجل 2027 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:19 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 2027 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 122 ألفًا و845 إصابة.

وقال مدير عام وزارة الصحة الدكتور نور هشام عبدالله، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الثلاثاء: "إن هناك 16 إصابة بين الحالات الجديدة كانت وافدة من الخارج، بينما تم تسجيل 2011 إصابة محليًا".

وأضاف أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة، لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 509 وفيات، مما يشكل 0.41% من إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد، بينما تماثل 1221 شخصًا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 99 ألفًا و449 شخصا أي بنسبة 81% من إجمالي الإصابات.

يذكر أن مدينة سيلانجور سجلت غالبية الإصابات الجديدة بالفيروس، تليها ولاية جوهور ثم مدينة صباح.

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