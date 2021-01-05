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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس الفلسطيني يرحب بعقد قمة مجلس التعاون الخليجي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:29 م
محمود عباس
محمود عباس
مروة عنبر
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رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بعقد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في المملكة العربية السعودية.

وأعرب عباس عن أمنيته في نجاح هذه القمة في تحقيق أهدافها بلم الشمل ووحدة الصف العربي إزاء التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وأشاد بالجهود المقدرة لدولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع بين الأشقاء في دول الخليج العربي، وعقد هذه القمة الهامة.

وأكد الرئيس عباس أن تحقيق المصالحة بين الأشقاء في دول الخليج يعزز العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.

وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسيس المجلس عام 1981.

ومن المقرر أن يبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعية والأمنية والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.

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