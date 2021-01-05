رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السنغال: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 19 ألفا و964 حالة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:26 م
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
سجلت السنغال 161 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 19 ألفا و964 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السنغالية - في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الثلاثاء - إلى أنه تم إجراء 1329 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتة إلى شفاء 75 حالة، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 17 ألفا و790.

وأضافت أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس التاجي إلى 428 وفاة، مؤكدة أن بالمستشفيات 35 مصابا في حالة حرجة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

قادة دول الخليج يوقعون البيان الختامي لقمة العلا

مصدر مقرب من وائل الإبراشي يكشف تفاصيل حالته الصحية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5-1-2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

5 نصائح للحفاظ على مشاركة طفلك في العملية التعليمية

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. لماذا انصرف بيرم التونسي عن الشعر الفصيح للزجل؟

العقاد عن بيرم: لغته الفصحى تضعه بين النخبة المجيدين من شعراء عصره

«هاملت الجرافيك المصري» أول إصدار يوثق سيرة الفنان «نحميا سعد»

سيد عنبة: سيرة الظاهر بيبرس أعظم وأضخم منجزات بيرم التونسي