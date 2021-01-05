السنغال: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 19 ألفا و964 حالة

سجلت السنغال 161 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 19 ألفا و964 حالة.وأشارت وزارة الصحة السنغالية - في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الثلاثاء - إلى أنه تم إجراء 1329 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتة إلى شفاء 75 حالة، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 17 ألفا و790.وأضافت أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس التاجي إلى 428 وفاة، مؤكدة أن بالمستشفيات 35 مصابا في حالة حرجة.