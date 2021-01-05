هربا من الديون.. ربة منزل تدعي خطفها في الدقهلية

نجح قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، في كشف غموض اختفاء ربة منزل ونجلتها.كان قد ورد بلاغ لمركز طلخا من موظف عمره، 52 عامًا، يفيد بغياب زوجته ربة منزل، 40 سنة، عن مسكنهما وبرفقتها ابنتهما، 4 سنوات، وتلقيه رسالة منها علي تطبيق «الواتس أب» تتضمن استقلالها "توكتوك" برفقة سيدتين ورجل، وقيامهم باصطحابها كرهًا عنها لأحد المخازن لا تعرف مكانه وإغلاق هاتفها المحمول عقب ذلك.و تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان تواجد المتغيبة وكريمتها طرف إحدى صديقاتها بمدينة طلخا، وعللت سبب غيابها لسابقة تحصلها من احدي جيرانها على مبلغ مالي على سبيل الاستدانة، ومن أخرى على مبلغ مالي بزعم توظيفها دون علم زوجها إلا أنها لم تستطع أن تفي بسداد تلك المبالغ فاختلقت الواقعة، لإيهام زوجها بكونها مختطفة لمساومته من خلال أحد الأشخاص على مبلغ مالي لتتمكن من سداد ديونها، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.