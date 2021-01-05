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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

القوى العاملة: اكتشفنا كنزًا ساهم في تطوير وحدات التدريب المتنقلة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:21 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة كانت تمتلك 13 وحدة تدريب منذ التسعينات، ولكنها كانت متهالكة حتى تمكن منها الصدأ، لافتا إلى أن الوزارة اكتشفت كنزًا ساهم في تطوير هذه الوحدات متمثل في رجال الوزارة المخلصين من القائمين على تطوير الوحدات، وبالفعل استطاعوا إخراج 14 وحدة تدريب متنقلة جديدة.

وأضاف سعفان، خلال كلمته في حفل إطلاق 14 وحدة تدريب متنقلة في إطار المرحلة الثانية من مبادرة "مهنتك مستقبلك"، المقام حاليا باستاد القاهرة بحضور وزراء التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والشباب والرياضة أشرف صبحي، والنقل كامل الوزيري والإعلام أسامة هيكل، ومحافظ القاهرة خالد عبدالعال، وكبار الشخصيات العامة العربية والدولية وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد سعفان، أن الوحدات تستهدف التدريب المهني علي مهن الخياطة، وتركيبات الكهرباء، والسباكة، بالقرى والنجوع بالمحافظات بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات بالجهود الذاتية.

ونوه إلى أن ذلك يأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق ما وعدت به الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال 2019، بالعمل على تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بمختلف المحافظات.

وأشار سعفان، إلى أن كافة العاملين بالوزارة يعملوا بجدية وجهد للمساهمة الحقيقية في زيادة قدرات التدريب وتوفير فرص العمل وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي وخفض معدلات البطالة.

ونوه إلى أن الوزارة نجحت في إضافة 4 مراكز تدريب جديدة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها حالبا 27 وحدة تدريب، يستيطع من خلالها أبناء القرى بكاقة المحافظات تلقى التدريب الجيد المؤهل لسوق العمل.

وتابع، نسعى لإضافة المزيد خلال الفترة المقبلة، من خلال المشروعات والعمل على النهوض بالدولة.

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