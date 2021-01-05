بعد خذلان المحكمة العليا.. ترامب في انتظار ما سيفعله مايك بنس

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استيائه من المحكمة العليا بعدما خذلته عندما رفضت قبول دعوى تقدم بها للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه ينتظر شيئًا ما يفعله نائبه مايك بنس بحلول الأربعاء.وأعرب ترامب خلال تجمع انتخابي لدعم مرشحي الحزب الجمهوري في ولاية جورجيا، عن أمله في أن يقوم نائبه مايك بنس بشيء ما لصالح حملة الرئيس الانتخابية، في إشارة إلى الجهود التي يبذلها أعضاء جمهوريون في الكونجرس للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية.ومن المقرر أن يتم التصديق على نتائج انتخابات المجمع الانتخابي، غدا الأربعاء، وهي عملية يشارك فيها بنس عبر إعلانه العد النهائي لأصوات المجمع.وكرر ترامب ادعاءات بحدوث مخالفات في عمليات تصويت وفرز الانتخابات، معتبرًا أن مهمته ومهمة مرشحي الحزب الجمهوري في جورجيا كيلي لوفلر، وديفيد بيردو، هي منع اليسار الراديكالي من سرقة أصوات الناخبين.