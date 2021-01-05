إندونيسيا تدعو المواطنين للتبرع بالبلازما لتعزيز معدل الشفاء من كورونا

قال ويكو اديساسميتو المتحدث باسم مجموعة المهام المعنية بالوضع الوبائي في إندونيسيا اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تدعو المواطنين للتبرع ببلازما النقاهة لتعزيز معدل الشفاء من فيروس كورونا.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث القول إن الحكومة تطالب المواطنين الالتزام بالبروتوكولات الصحية في ظل تكدس المستشفيات بالمصابين.وأوضح أن الحكومة تسعى لزيادة سعة المستشفيات بنحو 30% في أنحاء البلاد.ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في التطعيم بعد إصدار هيئة الأغذية والأدوية المحلية موافقة الاستخدام الطارئ للقاح.