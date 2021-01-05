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مصر

أطباء الصدر والأطفال يحذرون من خطورة الإنفلونزا الموسمية خلال كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:43 م
الإنفلونزا الموسمية
الإنفلونزا الموسمية
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ طب الصدر بجامعة عين شمس، إن الإنفلونزا مرض تنفسي معدي، يمكن أن يتسبب في مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي البكتيري، والتهابات الأذن، والتهابات الجيوب الأنفية، وفي بعض الأحيان قد يتسبب في تفاقم بعض الأمراض المزمنة مثل قصور القلب الاحتقاني أو الربو أو مرض السكري.

وأوضح في بيان، أنه تم رصد عدد من الحالات التى تم حجزها بالمستشفيات، وعدد من الوفيات الناجمة عن فيروس الإنفلونزا عالميا، لافتًا إلى أن العديد من الذين تتفاقم حالتهم المرضية هم كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر، والأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض مثل أمراض الرئة بما في ذلك الربو، وأمراض القلب، والسكري، كما يزيد لدى بعض هذه الحالات خطر حدوث الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن النساء الحوامل والعاملين في مجال الرعاية الصحية معرضون أيضًا لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، كما أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات يعدوا أكثر عرضة لهذا المرض.

وأشار إلى أن الوقت لم يتأخر للحصول على لقاح الإنفلونزا، برغم أن شهري سبتمبر وأكتوبر هما الأوقات الجيدة للتطعيم، لكن يجب أن يستمر التطعيم ما دامت فيروسات الإنفلونزا منتشرة.

ومن جانبه لفت الدكتور حامد الخياط، أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، إلى أن لقاح الإنفلونزا له أهمية حاسمة في هذا الوقت الذي يحتمل فيه أن تنتشر فيروسات الأنفلونزا وكورونا وSARS-CoV-2 في الخريف والشتاء، مشيرًا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي في مجتمعنا بأن عدوى الإنفلونزا خطيرة حتى في حالة عدم وجود جائحة.

وأكد أن اللقاح مهمًا بشكل خاص للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين لأنهم معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، لافتًا إلى أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية، ومنظمة الصحة العالمية نصحوا بلقاح بتلقي الإنفلونزا ابتداء من عمر 6 أشهر.

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