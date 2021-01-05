وزير الداخلية يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.جاء بها: «يسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم لشخصكم الكريم والإخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية في مصر، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، راجين المولى القدير دوام التوفيق والسداد لكم ولأمتنا المصرية الخير والمحبة والازدهار، وكل عام وأنتم بخير».