الشرطة التركية تعتقل مراسلًا صحفيًا بعد مداهمة منزله

اعتقلت قوات الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، مراسل وكالة أنباء مزوبوتاميا، محمد أصلان مراسل الوكالة خلال عملية مداهمة لمنزله الكائن في مدينة إسطنبول.وفي إطار التحقيقات التي يقوم بها مكتب المدعي العام الجمهوري في أنطاليا، تم اعتقال اصلان الذي يعمل مراسلا في وكالة مزوبوتاميا للأنباء، بعد البحث والتفتيش قرابة ساعة لمنزله،حيث تم مصادرة الكثير من الأجهزة الالكترونية والمجلات والكتب الخاصة به.وقامت قوات الشرطة بتقييد اصلان واقتياده الى مديرية الامن في المدينة.