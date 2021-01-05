محمود عبد الشكور: ممدوح عبد العليم كان جزءا من ذاكرتي وبهجتي

تحل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل الفنان ممدوح عبد العليم، والذي يتذكر له جيل كامل دوره في مسلسل "الضوء الشارد"، الذي استطاع من خلاله تقديم شخصية العمدة، وعنه يقول الناقد الفني والكاتب محمود عبد الشكور، كنت وما زلت أراه ممثلا مدهشا لم يقدم كل ما عنده، ولم تخدم الظروف جيله الذى نضج مع ظهور سينما المقاولات العمومية، ولكن ممدوح الموهوب جدا كشف عن قدراته فيما تيسر له من أدوار تليفزيونية وسينمائية لا تنسى.وتابع الناقد الفني:" كتبت عنه في كتابي "كنت صبيا في السبعينيات" لأنه كان نجم طفولتنا عندما شاهدته لأول مرة في حلقات خيالية للأطفال بعنوان "وليد ورندا في الفضاء"، كان ما زال صبيا في سن محسن محيى الدين، وأحمد سلامة، وعبد الله محمود، الذين كانوا أيضا نجوم طفولتنا من الصبيان، تمنيت أن أكون مثله في المسلسل، أصنع صاروخا وأذهب به الى القمر ثم تابعت بشغف رحلته كممثل له حضور واضح".وأضاف " عبد الشكور":"موهبة ممدوح متميزة في أعمال ومخرجين جيدين، يمكن أن تراها في أدواره الكوميدية كما في فيلم "بطل من ورق" وكما في فيلمه "سمع هس"، أو في أدواره الجادة كما في فيلمي خان "سوبر ماركت" و"مشوار عمر" أو في فيلم "كتيبة الإعدام"ن أو في فيلم من أفضل أدواره هو "الراية حمرا"، وبالطبع في أدواره في مسلسلات تليفزيونية لا تنسى مثل "الحب وأشياء أخرى" و"ليالى الحلمية " و" الضوء الشارد"، و"ليلة القبض على فاطمة"، و"المصراوية".واستكمل:"كنت أراه نموذجا يمثل جيلا بأكمله، ولذلك كان في مقدروه أن يكون بطلا دائما في أفلام مخرجي الواقعية الجديدة، لم أقابله مرة واحدة ولكنى أحببته كثيرا، كان بالنسبة لي أكثر من ممثل، كان جزءا من ذاكرتي وزمني وبهجتي".