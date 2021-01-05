نقيب المحامين ناعيا سيد عبدالغني: كبير من كبراء المحاماة

نعى رجائي عطية، نقيب المحامين، المحامي سيد عبد الغني، عضو مجلس النقابة، الذي وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وقال عطية: "أنعس ومجلس نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، إلى الأمة العربية وإلى كافة المصريين والمحامين، رحيل علم من أعلام المحاماة، وفارس من فرسان الوطنية والفداء، الأستاذ الكبير سيد عبد الغني، عضو مجلس نقابة المحامين، والأمين العام للصندوق والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ورئيس الحزب العربي الناصري".وأضاف: "ننعى فيه الوطنية الصافية والإخلاص النادر والعلم الغزير وأخلاق الفرسان والنبلاء، خسارتنا فيه فادحة على المستوى القومي والوطني والفكري والثقافي، فارس من فرسان الكلمة والمحاماة، وكبيرًا من كبرائها".واختتم: "نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وإيانا وكافة محبيه في مصر والوطن العربي الصبر والعزاء".