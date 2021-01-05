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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

20 يناير.. موعد محاكمة المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:33 م
فتاة النزهة
فتاة النزهة
حسام التمساح
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حدد المستشار احمد مصلح مدير نيابة النزهة، اليوم الثلاثاء، جلسة 20 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمة بسحل « ن. ش»، الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة النزهة».

كانت النيابة قررت إحالة المتهمة لمحكمة الجنح، وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بسحل المجني عليها بفيديو واقعة السحل وأقوال شهود العيان.

و كشفت تحقيقات النيابة عن أن المجني عليها توفيت على الفور عقب صدمها بالسيارة، وسحلت المتهمة جثتها دون علم منها، وتبين من التحقيقات أن المتهمة عقب سحل المجني عليها اتصلت بشقيقها لتخبره بأنها سحلت فتاة من مدينة نصر للنزهة.

و تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي، والذي كشف عن أن المجني عليها توفيت من أول صدمة بسيارة المتهمة، وأنها سحلت جثة المجني عليها عقب وفاتها حتى سقطت من السيارة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة كانت تقود سيارة مملوكة لوالدها، مدير في إحدى شركات البترول الشهيرة، ورفضت الاستجابة لمناشدة المواطنين والمارة الوقوف بالسيارة، خوفا من التعدي عليها عقب الاصطدام بالمجني عليها، وتبين أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتي وفاتها.

واستمعت النيابة لأقوال أهل المجني عليها، وقالت شقيقتها: "أنهم أثناء تواجدها عند أحد أقاربهم بشارع حسن المأمون، اصطدمت بها المتهمة وسحلتها حتى توفيت"، وأضافت أن المارة في الشارع طلبوا منها التوقف، لكنها لم تستجب.

وتابعت شقيقة المجني عليها: "أن المتهمة جرت شقيقتها 4 كيلومترات، وكانت تصدم 3 آخرين، وأمام أحد المساجد سقطت شقيقتي ليخرج المصلون محاولين إنقاذها والتوجه بها للمستشفى".

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم بشارع حسن المأمون ووفاة فتاة، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان، وتبين مصرع فتاة تدعى "ن" صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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