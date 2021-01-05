القبض على تاجر حشيش في الساحل

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر، بحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلوجرامًا، ومبلغ مالي.وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.