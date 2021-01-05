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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«نسل الأغراب» في اللوكيشن بدون كرارة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:03 م
كرارة
كرارة
محمد قدري
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يواصل طاقم عمل مسلسل "نسل الأغراب" تصوير أحداث المسلسل بعدة ديكورات منها مدينة الإنتاج الإعلامي، رغم إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وخضوعه للعزل المنزلي.

وقرر المخرج محمد سامي استكمال التصوير وعدم توقفه، ودخلت الفنانة مي عمر للتصوير عقب إصابة كرارة وبدأت بالفعل في تصوير عدة مشاهد من العمل الجديد.

ومن المقرر أن يظهر أمير كرارة في المسلسل بشكل جديد، حيث يقدم دور صعيدي للمرة الأولى في مشواره الفني، وعلى صعيد الشكل يقدم "لوك" مختلف تماما عن ما قدمه من قبل حيث طلب منه المخرج محمد سامي أن يطلق لحيته وشاربه ليبعد عن الشارب الذي ظهر به خلال أعماله الماضية، كما يقدم "السقا" دور الصعيدي ولم يختلف شكله عن أدواره السابقة ولكن سيكون هناك تغير في اللهجة.

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، دياب، والفنانة فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، والشاب أحمد داش، أحمد فهيم وعدد من الفنانين يتم دخولهم للعمل خلال الفترة القادمة، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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