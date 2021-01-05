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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط بيع 670 اسطوانة أكسجين في السوق السوداء بكفر الشيخ

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:57 ص
اسطوانة أكسجين
اسطوانة أكسجين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في ضبط 670 اسطوانة أكسجين مُعبئة قبل بيعها فى السوق السوداء.

وأكدت التحريات اتجار تاجري خردة في اسطوانات الأكسجين وتجميعها من مصادرها بقصد إعادة بيعها وتداولها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها المتداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية وأمكن ضبطهما وبحوزة الأول 500 اسطوانة أكسجين معبأة داخل مخزن غير مرخص، وبحوزة الثانى 170 إسطوانة أكسجين معبأة، حيث جمعها وزاول نشاط الإتجار بها بدون ترخيص.

بمواجهتهما أقرا بتحصلهما على تلك الاسطوانات من ملك صاحب مصنع تعبئة إسطوانات أكسجين، مقابل مبلغ مالى وإعادة بيعها مرة أُخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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