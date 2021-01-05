وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء شهر عقاري بالنوبارية الجديدة

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإنشاء مأمورية الشهر العقاري بالنوبارية الجديدة بدمنهور.ونص القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، اليوم، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تنشئ مأمورية للشهر العقاري باسم مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالنوبارية الجديدة، تبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور.وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة علي النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها بمدينة النوبارية الجددة بكافة مكوناتها الإدارية.