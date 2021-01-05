دينا تنعى إلياس الرحباني: أعمالك وإبداعاتك ستظل خالدة

نعت الفنانة المصرية والراقصة دينا، الموسيقار الشهير إلياس الرحباني، والذي توفي ظهر أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض.وكتبت الفنانة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلياس الرحباني في ذمة الله.. أعمالك وإبداعاتك ستظل خالدة.. خالص العزاء للعائلة الرحبانية".وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بوفاة الموسيقار إلياس الرحباني عن عمر ناهز الـ 83 عاما، والموسيقار هو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني، وهو من مواليد عام 1938 في محافظة جبل لبنان.ويعرض حاليا للفنانة دينا مسلسل سكن البنات، والذي تشارك في بطولته الفنانة وفاء عامر، ومنذر رياحنة، وحسني شتا، وهاجر الشرنوبي، وشيماء يونس، وآخرين، وهو من إخراج محمد النقلي، ومن إنتاج ممدوح شاهين.