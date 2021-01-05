المسرح العائم بالمنيل يعيد تقديم «عيلة الفقري»

أعلنت الفنانة فاطمة الكاشف عن عودة تقديم مسرحية "عيلة الفقري" والتي تقوم ببطولتها بصحبة الفنان محمد الصاوي إلى خشبة المسرح العائم، وذلك مع بداية العام الجديد 2021 وعيد الميلاد.وقالت فاطمة في تصريحات لـ"الدستور" اليوم، إن مسرحية عيلة الفقري تعود يوم الخميس المقبل 7 يناير الساعة الثامنة مساء؛ مشيرة إلى أن هناك إجراءات احترازية مشددة خاصة بالتباعد الاجتماعي نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.المسرحية يشارك في بطولتها كل من الفنانين أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبدالحليم، أشرف عبدالفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، من تأليف أحمد الملوانى، ومن إخراج محمد متولي.