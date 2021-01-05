النيابة في مقتل ربة منزل خنقًا: الزوج كتم أنفاسها 8 دقائق

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس الجزئية، في اتهام شخص بقتل زوجته خنقًا بسبب خلافات أسرية، أن المتهم خنق المجني عليها لمدة 8 دقائق حتي فارقة الحياة، وكلفت النيابة باستعجال التحريات حول الواقعة، وقررت استدعاء الشهود للاستماع لأقوالهم.وكشفت التحريات الأولية أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة المجني عليها داخل شقتها بدائرة القسم، مسجاة على الأرض وبها آثار دماء بالفم وكدمات متفرقة، وبسؤال نجلها أقر بقيام والده بالتعدي عليها وخنقها وفر هاربا، وأنه دائم التعدي عليهما لكونه مدمن مخدرات.- اعترافات المتهموخلال التحقيقات قال المتهم انه عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب شكه في سلوكها، خنقها وظل يردد " كفاية حرام عليكي" حتي سقطت جثة هامدة، وأضاف انه لم يقصد قتلها وعقب ذلك حاول الهروب لكن الامن تمكن من القبض عليه.- مناظرة الجثةوتبين من المناظرة الأولية للجثة أن "اسفكسيا" الخنق وما نتج عنها من الضغط على المسالك الهوائية العليا للمجني عليها، ما أدى إلى فشل في التنفس وإحداث الوفاة حيث تبين وجود علامات زرقاء وكدمات علي الرقبة وفي أماكن متفرقة من الجسد.- التهمووجهت النيابة للزوج المتهم تهمة القتل العمد سبق الإصرار والترصد، وتبين انه علي إثر خلافات سابقة بينهما بيت النية علي إزهاق روحها، وفي سبيل ذلك ووضع مخططا للإقدام علي ما انتوي، وما أن ظفر بها حتي دفعها وجثم فوقها وكمم فاهها وانفها ضاغطا عليها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة علي يديه، قاصدا من ذلك قتلها، لتقرر حبسه لمدة 4 أيام، علي ذمة الواقعة.