عصام الوريث يبدأ تنفيذ معارك مسلسل «موسي»

بدأ مصمم المعارك الشهير عصام الوريث، تنفيذ مشاهد الأكشن الخاصة بمسلسل موسى، والذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ويعرض في السباق الرمضاني المقبل.وينفذ عصام الوريث أكشن المسلسل بعد أن تعاون من قبل مع محمد رمضان في العديد من الأعمال الفنية وكان آخرها أكشن مسلسل البرنس، خاصة مشاهد "فتحي" الشخصية التي قدمها الفنان احمد زاهر وشخصية "ياسر" الشخصية التي قدمها الفنان محمد علاء.وبدأ عصام الوريث مع المخرج محمد سلامة وبطل العمل محمد رمضان، تنفيذ عدد من المشاهد الأولية التي ظهر فيها رمضان بأول أيام تصوير المسلسل حيث كانت المشاهد في منطقة دهشور، والمسلسل يشارك في بطولته كل من عبير صبري، وسمية الخشاب، ورياض الخولي، وآخرون وهو وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.