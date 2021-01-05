فتح 5 طرق سريعة أمام حركة السيارات عقب زوال الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن فتح 5 طرق سريعة كان تم إغلاقها صباحًا بسبب كثافة الشبورة وحفاظًا على أرواح المواطنين.ومن هذه الطرق: طريق السويس وطريق بلبيس الصحراوى وطريق بورسعيد المتجه لدمياط، وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية.وفتح طريق الإسماعيلية الصحراوى وطريق العين السخنة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات وسحب أي كثافات ترصد بالمحاور.وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.