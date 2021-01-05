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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ41 بالسعودية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:03 ص
القمة الخليجية الـ41
القمة الخليجية الـ41
وسام عطية
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تنطلق بعد ساعات قليله من الآن قمة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وھي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.

وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وھي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.

وتستضيف السعودية القمة في مدینة العلا التاریخیة هذا العام، وسط ظروف استثنائیة یمر بها العالم إثر تداعیات فیروس كورونا، فیما تدفع الأمانة العامة للمجلس بأن یكون الملف الاقتصادي عنوانا للعقد الخامس من مسیرة المجلس.

ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المهمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.

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