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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

روبى تعود للغناء بألبوم «حته تانية»

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:53 ص
روبى
روبى
أحمد عارف
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عادت روبي إلى الغناء مرة أخرى من خلال تقديم ألبوم غنائي يحمل عنوان "حته تانية"، بجانب أنها قررت أن تعود إلى السينما من خلال بطولة فيلم "شغل خواجات"، بعد أن تعاقدت مع منظم الحفلات وليد منصور على إنتاج مشاريعها الفنية المقبلة وهي الألبوم والمشروع السينمائي.

وتعمل روبي حاليًا على قراءة السيناريو كاملًا الذي كتبه شادي سلامة في حين جاري الاستقرار على باقي صناع الفيلم.

ومن المقرر أن تبدأ روبي فى تصوير أغنتيان في الألبوم على هيئة فيديو كليب يتم طرحهما بالتزامن من فترة نزول الألبوم الذي تعاونت فيه مع كلًا من، أيمن بهجت قمر، وتوما، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، ومدين، وإيهاب عبدالواحد، وبلال سرور، ورامي سمير، وتميم، وأحمد إبراهيم.

على جانب آخر يوصل منصور وفريق عمل فيلم "أهل الكهف" تصوير مشاهد العمل الذي يقوم ببطولته خالد النبوي، وغادة عادل، وخالد الصاوي، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وأحمد عيد، وريم مصطفى، ومصطفى فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فواد سليم، وصبري فوار، وهاجر أحمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.
روبى
روبى
روبى
روبى

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