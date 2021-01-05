المحجوب: تركيا صاحبة المصلحة فى عدم استقرار ليبيا

أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن تركيا صاحبة المصلحة في استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا.وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، مساء الإثنين، أنه تم توجيه ضربات قوية للخلايا المسلحة في مدينة سبها جنوبي البلاد، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز" بالعربية.وأشار المحجوب إلى أن الجيش الليبي سيعمل على تأمين مناطق الجنوب بشكل كامل وطرد الجماعات الإرهابية.وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي أن هناك محاولات تحريك مرتزقة في منطقة الجنوب الليبي.وكان الجيش الليبي أعلن في وقت سابق عن التعامل مع جماعات إرهابية وخلايا تخريبة في سبها متعهدا بتحرير البلاد من الإرهاب.