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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«تحقيق الوعد».. العظة الأحدث للأنبا توماس

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:08 م
للأنبا توماس أسقف
للأنبا توماس أسقف الإيبارشية
تريزة شنودة
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بثت إيبارشية القوصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، العظة الأحدث للأنبا توماس أسقف الإيبارشية وذلك عبر تقنية البث المباشر.

وجاءت العظة الأحدث لنيافته بعنوان «تحقيق الوعد»، والتي تحدث خلالها عن وعود الله مشيئة بحياة البشرية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لختام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.

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