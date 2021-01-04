«ماذا تريد أن أفعل».. العظة الأحدث للأنبا إسحق

بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، العظة الأحدث للأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، وذلك عبر تقنية البث المباشر.وجاءت العظة الأحدث لنيافته بعنوان "يارب ماذا تريد مني أن أفعل"، والذي تحدث خلالها عن إدارة ومشيئة الله في حياة الإنسان.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لختام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.