الهيل: قرار فتح الأجواء بين قطر والسعودية فيه حكمة كبيرة

قال خالد الهيل المتحدث باسم المعارضة القطرية، اليوم، إن ‏قرار فتح الأجواء بين ‎قطر والسعودية هو قرار سيادي سعودي فيه حكمة كبيرة حتى يتوقف نظام قطر عن الصياح الدولي والجولات المكوكية تحت مزاعم "الحصار".وأوضح الهيل في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر، أن هذا الإعلان أنهى الحجة ويبقى العمل على تقويم السلوك وهذا شأن الدول وهم ادرى بشعابها.وأكد مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، التوصل إلى انفراجة في النزاع بين قطر والسعودية وبلدان أخرى والتوقيع غدا الثلاثاء على اتفاق لإنهاء الخلاف.وأوضح المسؤول بإدارة ترامب أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير ساعد في التفاوض على الاتفاق بين السعودية وقطر وسيحضر مراسم التوقيع على الاتفاق وذلك وفق وكالة رويترز.وأكد الأمير محمد بن سلمان ‏ولي العهد السعودي، في وقت سابق اليوم أن قمة مجلس التعاون المقبلة ستكون قمة جامعة للكلمة وموحدة للصف.