انطلاق منصة «بورصة النواب» لمتابعة أداء المجالس النيابية والمحلية

أعلنت منصة «بورصة النواب» انطلاقها بشكل رسمي بالتزامن مع بداية عمل المجالس النيابية، وذلك عبر موقعها الرسمي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تحمل نفس الاسم، حيث تهدف إلى تمكين المواطن من التعرف على ماهية الأدوار التشريعية والرقابية، التي قام بها ممثلوهم بالمجلس، عبر استخدام أحدث آليات التحليل الرقمي ومناهج البحث.كما تهدف لمتابعة أداء المجالس النيابية والمحلية، بشكل دقيق وحديث يتماشى مع رؤية مصر 2030، بحيث يكون حلقة الوصل بين المواطن وبين هذه المجالس، بشكل مبسط يفهمه العامة ويعرف المواطن الدور الرقابي والتشريعي، الذي تقوم بها هذه المجالس، وذلك من خلال مجموعة من المتخصصين الذين يمتلكون الأدوات والمهارات اللازمة.وتعمل «بورصة النواب»، على إصدار تقارير نوعية دورية وغير دورية لتستعرض من خلالها الأداء التشريعي والرقابي لنواب البرلمان المصري، ومدى تطور الأداء التشريعي والرقابي للنائب من شهر لآخر.تأتي «بورصة النواب» لتشكل امتدادًا وتطورًا لأعمال حملة راقب نائب، وهي الحملة التي دشنت في مطلع عام 2016 ومتابعة أعمال مجلس النواب حتى 2020، وتعمل «بورصة النواب» عبر أكبر قاعدة بيانات لنواب البرلمان المصري عبر مجلسي النواب والشيوخ، وذلك من خلال آلية التقييم الكمي لأداء النواب داخل المجلس، فيما يتعلق باستخدام الأدوات الرقابية والتشريعية، إضافة إلى مشاركته عبر الجلسات العامة للمجلس.