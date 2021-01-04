رغم إيقافه عن العمل.. نقيب المحامين يضع «أبوكراع» على سيستم العلاج

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بوضع اسم خالد أبوكراع، عضو مجلس نقابة المحامين، على سيستم العلاج، رغم أن هناك قرارا سابقا بوقفه عن العمل وإحالته للتأديب.وقال عطية: «قراري جاء بعد الإطلاع على ما أخطرني به حسين الجمال، الأمين العام، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، من أن هناك مرضى يمتون بصلة القرابة إلى خالد أبوكراع، ويحتاجون للعلاج».وتابع: «لذلك قررت وضع اسم خالد أبوكراع على سيستم العلاج وتعرض كافة طلبات العلاج المقدمة منه أو لأحد من ذوى قرباه المشمولين بها بإعالته».