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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير المكسيك بالقاهرة يستعرض الفن المصرى فى البازارات بالمدن المكسيكية

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:38 م
الفن المصري في بازارات
الفن المصري في بازارات المكسيك.
هالة أمين
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نشر خوسيه أوكتابيو تريب، سفير المكسيك بالقاهرة، صورا لبازارات عديدة في المدن المكسيكية تعرض أنواعًا مختلفة من الفن المصري والذي وصفها بالجميلة.

وقال السفير في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء أمس الأحد، إن الفن يعد الجسر بين الشعوب.

وأضاف أن الفن المصري القديم ينتشر في بازارات الفن والتاريخ في المدن المكسيكية، ومنها العاصمة وفي ميريدا ومونتيري وبويبلا.

وكان السفير قد أكد في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أن الفن والثقافة لهما أهمية كبرى فى علاقة مصر والمكسيك، مضيفًا أنه حاليًا فى استئناف برنامج المكسيك الثقافى، خلال العام الجاري بعد انحسار الوباء.

ولفت أيضًا إلى أن وزارة الخارجية المكسيكية أعطت تعليمات بإنشاء قناة «أونلاين» للتعريف بالحضارة المصرية، موضحًا أن السفارة تدعم القناة بمعلومات عن مصر.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية المكسيكية تخطط لإجراء مقابلات مع مصريين يعيشون فى المكسيك وبثها على القناة للتعريف بمصر والعادات المصرية والحضارة المصرية.

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