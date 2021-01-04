بورصة أبوظبي تربح 6.6 مليار درهم بختام التعاملات

شهد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاع غير متوقع، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.72% رابحًا 36.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5115.464 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي نحو 6.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 734.744 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 104 مليون سهم، بقيمة 450 مليون درهم، عبر تنفيذ 2732 صفقة.وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 2.31%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.48%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.68%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.14%.وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.59%، ثم سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع بنسبة 3.42%.تراجع 13 سهمًا على رأسها سهم شركة العين الأهلية للتأمين بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.67%،