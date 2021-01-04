حفظ التحقيقات في حريق مسجد معهد صقر قريش بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الاثنين، حفظ التحقيقات في واقعة حريق نشب بمسجد يعلوه معهد صقر قريش.وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بغرفة خاصة بحارس المسجد بسبب ماس كهربائي.وأخلت الأجهزة الأمنية أطفال معهد صقر قريش الأزهري للمرحلة الابتدائية، الذي يعلو المسجد ويتكون من دورين وعددهم 80 طفلًا احترازيًا دون إصابات بينهم.