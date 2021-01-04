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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حفظ التحقيقات في حريق مسجد معهد صقر قريش بالبساتين

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:51 م
حريق مسجد معهد صقر
حريق مسجد معهد صقر قريش
نجلاء رفاعي
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قررت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الاثنين، حفظ التحقيقات في واقعة حريق نشب بمسجد يعلوه معهد صقر قريش.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بغرفة خاصة بحارس المسجد بسبب ماس كهربائي.

وأخلت الأجهزة الأمنية أطفال معهد صقر قريش الأزهري للمرحلة الابتدائية، الذي يعلو المسجد ويتكون من دورين وعددهم 80 طفلًا احترازيًا دون إصابات بينهم.

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