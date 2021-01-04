تأجيل دعوى تركيب بصمة العين بدل اليد بالمطارات لـ 30 يناير

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأثنين، دعوى تطوير مطار القاهرة، وإدخال نظام بصمة اليد والعين لكل القادمين من الخارج، لسهولة تعقب المجرمين والإرهابيين، إلى جلسة 30 يناير الجاري.وأكدت الدعوى أن المطالبة بإدخال نظام بصمة اليد والعين لكل القادمين من الخارج، تأتي في إطار جهود الدولة لمحاربة الإرهاب وتعقب المجرمين وحماية الدول من الأشخاص المسجلين على قوائم الإرهاب والقضايا الجنائية، وحماية حدود الدولة من تسلل أو دخول أي شخص يشتبه في كونه ينتمي إلى إحدى الجماعات أو التنظيمات الخارجية، والتي يقومون بطمس معالم أوراقهم وصورهم الشخصية واستبدالها بأوراق أخرى، حتى يتمكنوا من دخول البلاد وممارسة نشاطهم الإجرامي أو تنفيذ التعليمات المكلفين بها من قبل الأجندات الأجنبية من أجل المساس بأمن واستقرار.