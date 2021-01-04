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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شاهد في «أحداث الإرشاد»: عزت سبب دخول العناصر المسلحة للمقر الرئيسي

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:27 م
أحداث الإرشاد
أحداث الإرشاد
عادل عبد العال
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تواصل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

وأثبتت المحكمة حضور الشاهد الثالث، ضابط شرطة، الذي قال أنه كان يعمل في قطاع الأمن العام في غضون أحداث مكتب الإرشاد، مفتشا لقطاع المباحث الجنائية بجنوب القاهرة، وأن معلوماته أنه قبل 30 يونيو كانت هناك دعوات بخروج تجمعات للاعتراض على سياسة جماعة الإخوان، والمعلومات أكدت أن هناك عناصر مسلحة تم تسكينها داخل مقر المكتب وخارجه، وكذلك داخل الجمعيات الأهلية حيث تم ضبط قرابة 20 شخصا مسلحين في إحدى الجمعيات الأهلية التابعة لهم، وكان يتم تجهيزهم للتدخل من الخارج والتعدي على المتظاهرين من داخل المقر وخارجه.

و قال الشاهد أن تحرياته توصلت إلى أن التعامل بالأسلحة كان من داخل مقر مكتب الإرشاد، مشيرا إلى أنه من خلال العمل في قطاع الأمن العام كان واضحا أن المتهم محمود عزت من أهم قيادات المكتب المتواجدة.

وأضاف الشاهد، كنت بعيدًا عن الأمور التنظيمية داخل مكتب الإرشاد ولكني على علم بأنه نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ومشيرًا إلى أنه قبل 30 يونيو دعمت الجماعة المقر الرئيسي بأسوار عالية وبوابات حديدية تعمل بالكهرباء فكان من المستحيل أن يدخل شخص مجهول إلى الداخل إلا بعلمهم.

وأكد أن القيادات خططت لتأمين المبنى في حال وجود أي تجمعات مستخدمين أسلحة نارية، وأن محمود عزت كان له دورا في دخول العناصر المسلحة إلى المقر الرئيسي، مشيرا إلى أن القصد الرئيسي كان الإرهاب وتكدير السلم والأمن.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود، ومحمد عمار، وبأمانة سر سيد حجاج.

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