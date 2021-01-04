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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل حفل عمرو دياب بدبي

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:44 م
عمرو دياب
عمرو دياب
محمد قدري
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يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفله المنتظر ضمن مهرجان دبي للتسوق والمقام في الفترة من منتصف ديسمبر حتى 30 يناير الجاري ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الوطن العربي، ويقام حفله 22 يناير الجاري، بستاد دبي.

حفل عمرو دياب بدبي 2021

وبدأت الشركة المنظمة للحفل عرض تذاكر الحفل الجديد على منصتها الإلكترونية للحجز وقسمتها إلى 3 فئات الأولى هي "vip" وسعرها 875 درهم إماراتي بما يوازي 3750 جنيها مصريا والثانية هي الذهبية وقيمتها 665 درهما والثالثة الفضية وقيمتها 550 درهما.

وفرضت الجهة المنظمة شروطا قاسية على الجمهور وهي الالتزام بالكمامات والمعقمات بداية من دخول الحفل لمنع انتشار كورونا، وطالب الجمهور بقياس الحرارة قبل الحضور ومن يلاحظ أعراض لا يحضر من البداية خوفا على الآخرين حيث سيخضع لكشف الحرارة قبل الدخول ويمنع من يلاحظ ارتفاع حرارته.

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