تفاصيل حفل عمرو دياب بدبي
الإثنين 04/يناير/2021 - 03:44 م
محمد قدريطباعة
يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفله المنتظر ضمن مهرجان دبي للتسوق والمقام في الفترة من منتصف ديسمبر حتى 30 يناير الجاري ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الوطن العربي، ويقام حفله 22 يناير الجاري، بستاد دبي.
وفرضت الجهة المنظمة شروطا قاسية على الجمهور وهي الالتزام بالكمامات والمعقمات بداية من دخول الحفل لمنع انتشار كورونا، وطالب الجمهور بقياس الحرارة قبل الحضور ومن يلاحظ أعراض لا يحضر من البداية خوفا على الآخرين حيث سيخضع لكشف الحرارة قبل الدخول ويمنع من يلاحظ ارتفاع حرارته.
حفل عمرو دياب بدبي 2021وبدأت الشركة المنظمة للحفل عرض تذاكر الحفل الجديد على منصتها الإلكترونية للحجز وقسمتها إلى 3 فئات الأولى هي "vip" وسعرها 875 درهم إماراتي بما يوازي 3750 جنيها مصريا والثانية هي الذهبية وقيمتها 665 درهما والثالثة الفضية وقيمتها 550 درهما.
وفرضت الجهة المنظمة شروطا قاسية على الجمهور وهي الالتزام بالكمامات والمعقمات بداية من دخول الحفل لمنع انتشار كورونا، وطالب الجمهور بقياس الحرارة قبل الحضور ومن يلاحظ أعراض لا يحضر من البداية خوفا على الآخرين حيث سيخضع لكشف الحرارة قبل الدخول ويمنع من يلاحظ ارتفاع حرارته.
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