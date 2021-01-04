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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس سائق تخصص في سرقة السيارات بالسلام

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:45 م
حبس سائق
حبس سائق
حسام التمساح
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أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأثنين، حبس سائق تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج، وتوصيل الأسلاك"، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قد تمكنت خلال متابعة الحالة الأمنية من ضبط سائق، حال استقلاله سيارة وبحوزته "بنسة، مفك".

وبمناقشته عن مصدر السيارة اعترف بسرقتها بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته حال توقفها، وأمكن التوصل للمجنى عليه مالك السيارة وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ.

بتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكابه 3 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط سيارتين وجهاز كاسيت مستولى عليهم بمكان إخفائهم بمحافظة القليوبية، كما تم بإرشاده ضبط لوحات معدنية إحداها مبلغ بسرقتها، وأقر بسرقتهما بقصد تثبيتهما على السيارتين المستولى عليهما لإخفاء معالمهما.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات والمضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

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