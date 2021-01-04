روسيا تدعو لتوسيع الحوار الليبى وضم أنصار القذافي

دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الاثنين، إلى توسيع الحوار الوطني ليشمل كافة الليبيين بمن فيهم أنصار الرئيس الراحل معمر القذافي.وقال فيرشينين في تصريحات صحفية تعليقا على موافقة الأطراف الليبية على إجراء انتخابات عامة نهاية العام الجاري، "نحن ننطلق من حقيقة أن المسؤولية الرئيسية في اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة تقع على عاتق الليبيين أنفسهم يجب وضع مثل هذه القرارات في إطار حوار وطني على أوسع نطاق ممكن، وذلك بمشاركة القوى السياسية الليبية، بما في ذلك أنصار القائد الوطني الليبي السابق معمر القذافي".وأضاف فيرشينين أن الغالبية العظمى من الليبيين رأت أنه من الضروري إجراء الانتخابات في موعدها فليكن، مؤكدا أن الأمم المتحدة مدعوة بلا شك للعب دورها من خلال تقديم المساعدة الفنية والتنظيمية الممكنة مع احترام سيادة البلاد.وتابع فيرشينين "الهدف من الجهود الدولية في ليبيا، يجب أن يكون استعادة سيادة البلاد وإقامتها وتحقيق المصالحة الوطنية"، وفقا لقناة العربية.وأكد فيرشينين أن بلاده مقتنعة بأن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل يجب إدراجها في سياق الإصلاحات الحيوية الليبية الهادفة إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، والحفاظ على وحدة البلاد، وتشكيل هيئات حكومية فاعلة.جدير بالذكر أن الأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس في نوفمبر الماضي كانت اتفقت على إجراء انتخابات عامة بالبلاد في 24 ديسمبر القادم، على الرغم من بقاء العديد من القضايا العالقة والجاري التفاوض بشأنها حاليا كشكل التمثيل في الحكومة الموحدة، ومسألة المرتزقة وغيرها.