شرطة التعمير تشمع 253 وحدة خالفت شروط التخصيص

شنت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، حملات موسعة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة، خلال شهر ديسمبر 2020 في مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية.و أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تأمين إزالة 65 حالة تعدى متنوعة، إلغاء تخصيص وسحب 17 وحدة، غلق وتشميع 253 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، إيقاف 423 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، وضبط 278 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص.كما تم ضبط 495 مخالفات مباني، وإزالة 101 مخالفة فورية، وضبط 140 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 18 واقعة فض أختام، تأمين إزالة ورفع 304 مخالفة إشغالات متنوعة، وضبط 365 واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإداري.وفى مجال ضبط القضايا البيئية، تم ضبط 27 مخالفة نظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وضبط 30 بائع جائل، وشهادة صحية، وضبط 13 قضية سرقة مواد محجرية، و3 قضايا إتلاف مال عام، و3 قضايا سرقة تيار كهربائي ومياه عمومية ورفع عدادات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.