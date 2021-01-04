تداول الأسهم المقومة باليورو ينتقل من لندن للاتحاد الأوروبي

انتقل تداول الأسهم المقومة باليورو من لندن إلى منصات جديدة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، وهو أول أيام التداول بعد انسحاب بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد.وتنامي تداول الأسهم المقومة باليورو في سيبو يوروب ووحدات تركويز لبورصة لندن في أمستردام ومنصة بورصة أكويس الجديدة في باريس باطراد عند بدء التداول بدون حدوث مشاكل.