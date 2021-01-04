40.2 مليار متر مكعب مياه لرب المحاصيل الزراعية في 2019

كشف الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن كمية الميـاه المستخدمة في الري عند خزان أسـوان بلغت 45.6 مليار متر مكعب عام 2019 مقـابل 44.6 مليار متر مكعب عام 2018 بنسـبة زيادة قدرها 2.1%.وبلغـت كمية المياه المستخدمة في الري عنـد "أفمام الترع" 42.6 مليار متر مكعب عام 2019 مقـابل 41.2 مليار متر مكعب عام 2018 بنســبة زيـادة قـدرها 3.2%.وبلغــت كمـية المياه المستـخدمة فـي الري عند الحقل 40.2 مليـار متر مكعــب عام 2019 مقابل 36.5 مليار متر مكعب عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 10.2% بسبب زيادة المسـاحة المزروعـة بالعروتين الشـتوية والصيفية.وتستخدم العروة الشـتوية 12.5 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 31.0%، العروه الصيفية 23.5 مليار متر مكعب بما يعادل 58.6%، الفاكهة 3.6 مليار متر مكـعب بما يعادل 8.9% من كمية المياه المستخدمة فى الرى.وبلغـت كمـية مياه الآبـار المستـخدمـة لرى محــاصيل العـروات الثـلاث والفاكـهـة 19.7 ألـف مــتر مكعــب يوم عـام 2019، مقابل 17.3 ألف متر مكعـبيوم عـام 2018 بنسبة زيادة قدرهـا 13.6%.