القبض على 4 شكلوا عصابة لسرقة المواطنين في القطامية

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأثنين، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام، في القطامية بمحافظة القاهرة.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية من صيدلانية، تفيد بأنه حال سيرها بمنطقة إسكان الشباب فوجئت بسيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص، وقيام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية ولاذوا بالفرار.ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 4 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، سيارة مستأجرة، دراجة نارية.وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، باستخدام المركبات المضبوطة بحوزتهم إحداهم مستأجرة ومالكها يعلم بأنها تستخدم في ممارسة نشاط إجرامي وتم ضبطه.واعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهم ضبط مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة، وأقروا بتصرفهم في المسروقات بالبيع لدى عميلهم صاحب محل هواتف محمولة، تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة وضبطه وبحوزته 8 هواتف محمولة.كما أرشد عن 8 هواتف أخرى، وأقر بشرائهم من المتهمين وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.