منافسة شرسة بين جبهتي «رجائي» و«عاشور» في انتخابات محامين الإسكندرية

يتنافس 4 مرشحون على منصب نقيب محامي الإسكندرية، في الانتخابات المقررة فبراير المقبل، وذلك وفق ما أعلنته اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين برئاسة مجدي سخي.ووفق الكشوف الأولية، يتنافس على المنصب كلا من أحمد عز العرب وجمال سوید وولید موسى وعبد الحلیم علام.وتشهد المحافظة، منافسة شديدة بين جمال سويد، وكيل مجلس نقابة المحامين الأسبق، وأحد المحسوبين على جبهة النقيب السابق سامح عاشور، وعبد الحليم علام، النقابي البارز وأحد أبرز معارضي "عاشور"، ويحسب له دعم النقيب الحالي رجائي عطية في الانتخابات الماضية وضمان كتلة تصويتية قوية في محافظة الإسكندرية لصالحه، ما رجح كفته وضمن له فوزا في الانتخابات مارس الماضي.