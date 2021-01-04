محاكمة المتهمين بفرض إتاوات على المواطنين بالنزهة

قررت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الإثنين، إحالة 4 أشخاص فرضوا إتاوات على المواطنين مقابل ركن سياراتهم، للمحاكمة العاجلة.كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتضرر أهالي منطقة نادى النصر الرياضي بدائرة قسم النزهة من بعض الأشخاص "منادى سيارات"، لقيامهم بفرض الإتاوات عليهم وإجبارهم على دفع أموال مقابل ركن السيارات الخاصة بهم.وبالفحص تبين أن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وتم ضبطهم أثناء تواجدهم بميدان المحكمة بدائرة القسم النزهة وبحوزتهم مبلغ مالي، واعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.