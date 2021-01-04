أسهم اليابان تستهل العام الجديد بهبوط

أغلقت أسهم اليابان منخفضة اليوم الإثنين، بعدما صرح رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا أنه يدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق المحيطة بها لاحتواء الزيادة الكبيرة في الإصابات بفيروس كورونا محليًا.وهبط المؤشر نيكي 0.68 بالمئة إلى 27258.38 نقطة في أول أيام التداول في عام 2021، وهو أكبر هبوط يومي في أسبوعين، ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا 0.56 بالمئة إلى 1794.59 نقطة.وتراجعت أسهم شركات الطيران والنقل والعقارات ومتاجر التجزئة خشية أن تؤدي القيود على السفر، وتخفيض ساعات العمل لتراجع الإنفاق والإضرار بقطاع الخدمات.وارتفعت الأسهم اليابانية في الأيام الأخيرة من العام الماضي لتبلغ ذروة 30 عاما بفضل آمال بتعزيز موافقات على لقاحات للوقاية من فيروس كوورنا تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة، غير أن العدد القياسي للإصابات في طوكيو والمدن المحيط بها قوض تفاؤل المستثمرين.وسجلت شركة سكك حديد وسط اليابان أضعف أداء بين أكبر 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس وهبط سهمها 2.74 بالمئة يليه سهم شركة طوكيو مارين هولدينجز وفقد 1.787 بالمئة.وتقدم 37 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 185.