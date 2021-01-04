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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تصاعد أزمة «المكالمة المسربة» بشأن انتخابات الرئاسة في أمريكا

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:31 ص
جريدة الدستور
منار احمد
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يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رفع دعوة قضائية ضد سكرتير ولاية جورجيا؛ بسبب تسريب مكالمة هاتفية سرية بشان نتائج الانتخابات، حسبما أعلن رئيس فرع الحزب الجمهوري بولاية جورجيا الأمريكية، ديفيد شيفر.

وكتب شيفر عبر «تويتر» الليلة الماضية: «رفع الرئيس ترامب دعويين قضائيتين – واحدة اتحادية وأخرى محلية – ضد سكريتير ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر. كان الاتصال الهاتفي الذي سجله رافنسبيرجر سرا، بمثابة مناقشة تسوية سرية للتقاضي الذي لا يزال عالقًا».



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