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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حفظ التحقيقات في حريق شقة بالمرج لعدم وجود شبهة جنائية

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:19 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم الإثنين، حفظ التحقيقات في حريق شقة سكنية بدائرة القسم لعدم وجود شبة جنائية، وتبين من التحقيقات أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران.

كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي؛ لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يُفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وجرى فرض كردون أمن بمحيط الحريق ومحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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