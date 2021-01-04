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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطلين متهمين بحيازة «حشيش» في الساحل

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:53 ص
حشيش
حشيش
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الإثنين، تجديد حبس عاطلين لحيازتهما كيلو حشيش قبل بيعه على عملائهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل، من ضبط كلا من «م.ح.ع»، 26 سنة، عاطل، مقيم ـ دائرة القسم، والسابق اتهامه في القضية رقم 2228 لسنة 2012م شبرا الخيمة أول القليوبية «مخدرات» و«ه.ع.ع» 24 سنة عاطل.
.
حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما، وبحوزتهما المضبوطات التالية "كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي 40.550 ألف جنيه، هاتف محمول".

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

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