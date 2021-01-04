معلومة قانونية.. قاتل زوجته ببولاق لن يستفيد من «التخفيف»

تقدم جريدة «الدستور»، بعض المعلومات القانونية، لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين، تخفيفًا عن كاهل القضاء.وقال المستشار إسماعيل بركة المحامي بالنقض، أن المتهم بقتل زوجته أمام المدرسة لن يستفيد من الظرف المخفف الذي نص عليه قانون العقوبات والمذكور في المادة 237 علي «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها، يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و236 الخاصتين بالقتل العمد وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة».وأوضح أن المتهم قتل المجني عليها عليها بالطريق العام والعقوبة المقررة له هي الإعدام شنقًا.كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، قد قررت حبس المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة ببولاق الدكرور لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.وتلقى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إخطارا بمقتل معلمة أمام مدرسة ببولاق الدكرور، وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين العثور على جثة سيدة غارقة في دمائها وقد فارقت الحياة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.وتبين من التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، أن خلافات نشبت بين الزوجين منذ فترة عقب شك الزوج في سلوك زوجته.وأضافت التحريات أن المتهم انتظر زوجته أمام المدرسة التي تعمل بهاـ وما أن وصلت حتى سدد لها عدة طعنات لتسقط غارقة في دمائها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.